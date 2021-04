De man is het hoofd van de vrouw. Dat vertelde Mathijs van der Tang, voorzitter van SGP Jongeren Vallei & Rijn, in een massaal bekeken NOS-filmpje. Dat verscheen deze week na een stevige discussie tussen SGP-jongeren zaterdag over vrouwen in de politiek. Hoe staan jonge SGP-vrouwen in dat debat? Twee uiteenlopende visies.