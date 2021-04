Voor een sociale huurwoning moeten mensen in minstens negentig gemeenten gemiddeld meer dan zeven jaar ingeschreven staan. Dat meldt de NOS na onderzoek. In de vijf gemeenten met de langste inschrijfduur (Landsmeer, Wormerland, Haarlemmermeer, Diemen en Laren) is de wachttijd opgelopen naar gemiddeld langer dan zeventien jaar.