In Vlaanderen is een 15-jarige jongen aangehouden voor het online bedreigen van een 24-jarige vrouw uit Amsterdam. Dat meldt de Nederlandse politie. Die noemt de naam van de bedreigde vrouw niet, maar uit de informatie blijkt dat het moet gaan om Lale Gül. De schrijfster is op de hoogte gesteld van de aanhouding in België, meldt de politie.