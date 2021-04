Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan in mei samen kijken naar het productieproces van het Russische coronavaccin Spoetnik-V. Het onderzoek is onderdeel van de procedures waarmee geneesmiddelen voor gebruik worden goedgekeurd. De inspectie van de vaccinproductie begint 10 mei en wordt door deskundigen van beide organisaties gezamenlijk uitgevoerd.