Hoe gedegen is het Nederlandse asiel- en migratiebeleid? In zijn maandag verstuurde brief aan alle fractievoorzitters noemde informateur Tjeenk Willink het dossier als een van de thema’s waarover de onderhandelaars in de formatie beslist afspraken moeten maken. Daarmee gaf hij asiel en migratie de status van prioriteitsdossier. Terecht, want nu is het veel te vaak een speelbal van de krachtsverhoudingen in het parlement.