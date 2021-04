Amsterdam is als stad flink duurder geworden om in te bouwen. Dat concludeert advies- en ingenieursbureau Arcadis in zijn jaarlijkse onderzoek over de bouwkosten in honderd steden wereldwijd, de ICC Index. De hogere kosten zijn onder meer het gevolg van strengere milieu-eisen, de impact van de corona, het tekort aan geschikte bouwlocaties en wisselkoerseffecten.