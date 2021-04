Amerikaanse beleggers maken zich zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in de wereld. Daardoor stond het sentiment op de aandelenbeurzen in New York dinsdag onder druk. Technologieconcern IBM onttrok zich aan de malaise dankzij goede kwartaalcijfers. Beleggers verwerkten ook resultaten van onder meer farmaceut Johnson & Johnson (J&J) en de fabrikant van schoonmaak- en verzorgingsproducten Procter & Gamble (P&G).