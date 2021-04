Het is taboe geworden om elkaar aan te raken. Afstand is het ”nieuwe normaal”. Ieder mens heeft echter de behoefte om aangeraakt, omhelsd, geknuffeld te worden. We zijn geschapen om in elkaars fysieke nabijheid te leven. De verhalen van ouderen die al maanden uitzien naar een knuffel van een (klein)kind zijn schrijnend en geven een ondertiteling bij het woord dat psychiater Dirk de Wachter geregeld gebruikt: huidhonger.