Winkels in Nederland hadden niet gesloten hoeven te worden want er werd nauwelijks corona overgedragen toen ze wel open waren. Dat heeft HEMA-topman Tjeerd Jegen gezegd bij radiozender BNR. Uit de RIVM-analyses zou volgens hem blijken dat er nauwelijks infecties aan winkelbezoek te wijten waren. „De klantcontacten zijn zo kort, de regels hadden we zo goed uitgevoerd, in mijn ogen was het gewoon ‘over the top’ om winkels te sluiten.”