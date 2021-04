Autofabrikanten in kopgroep op hogere Europese beurzen

De grote Europese autofabrikanten behoorden vrijdag tot de sterkste stijgers op de beurzen in Frankfurt en Parijs. Een hoger dan verwachte winst van het Duitse moederbedrijf van Mercedes-Benz en een opleving van de Europese autoverkopen zorgden voor optimisme in de sector. Het algehele sentiment op de Europese aandelenmarkten was eveneens positief, mede dankzij een recordgroei van de Chinese economie. Donderdag zorgden sterke cijfers over de Amerikaanse economie al voor nieuwe recordstanden op Wall Street.