’DEN HAAG (ANP). Een investering in de culturele sector levert een belangrijke bijdrage aan het economische en maatschappelijk herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie van de culturele sector goed te benutten is jaarlijks 477 miljoen euro extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in een brief aan informateur Tjeenk Willink.