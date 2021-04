‘Democraten willen Hooggerechtshof VS uitbreiden met 4 rechters’

De Democraten in het Amerikaanse parlement presenteren donderdag een wetsvoorstel om het aantal rechters in het Hooggerechtshof uit te breiden van 9 naar 13, meldt nieuwssite The Intercept op basis van drie ingewijden. De hoogste gerechtelijke instantie van de VS is verregaand gepolitiseerd omdat de president de hoge rechters voor het leven benoemt. Momenteel bestaat het Hooggerechtshof uit drie progressieve rechters en een conservatieve meerderheid van zes rechters. Als president Joe Biden vier nieuwe rechters benoemt, zou er een progressieve meerderheid zijn.