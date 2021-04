Wetgeving met de bedoeling geweld tegen Aziatische Amerikanen harder aan te pakken, is woensdag langs een belangrijke horde in de Senaat van de Verenigde Staten gekomen. Een minderheid van 40 senatoren kan voorkomen dat een wetsvoorstel überhaupt in stemming wordt gebracht, maar in dit geval stemde een overweldigende meerderheid van 92 senatoren voor de wet. Zes leden van het hogerhuis stemden tegen.