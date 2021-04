De eerste testdag in de vijf Utrechtse cafés die ook de komende drie dagen open mogen, is voorspoedig verlopen. Dat zegt woensdag Pieter Honing van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. „Mensen zijn dolblij dat zij weer ouderwets mogen lol maken in een café. De eigenaren en het bedienend personeel zijn blij dat zij hun werk kunnen doen.”