Ook al weet de horeca nog steeds niet wanneer ze hun zaken mogen openen, ze zijn wel alvast begonnen met het werven van personeel. Het aantal vacatures in de horeca is namelijk behoorlijk gestegen in maart vergelijking met de maand ervoor, meldt vacaturesite Indeed. Restaurants en cafés zijn vooral op zoek naar medewerkers in de bediening, koks en keukenpersoneel.