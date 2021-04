De Amerikaanse gameswinkelketen GameStop is naar verluidt op zoek naar een nieuwe topman. Daarmee lijkt een grote verandering bij de beurslieveling aanstaande, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. GameStop was de laatste tijd veelvuldig in het nieuws vanwege een run op aandelen door particuliere beleggers na oproepen daarvoor op het internetforum Reddit.