Parkeervergunningen gemiddeld 3,3 procent duurder

Een inwoner van de Amsterdamse binnenstad betaalt negen keer meer voor een parkeervergunning (567 euro per jaar) dan iemand in het centrum van Den Haag (64 euro). Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een eigen onderzoek onder 123 gemeenten. Daaruit komt ook naar voren dat gemeentelijke parkeervergunningen dit jaar gemiddeld 3,3 procent duurder zijn worden. Gemiddeld kost een parkeervergunning nu 120,98 per jaar, tegen 117,09 euro vorig jaar.