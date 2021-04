De regionale luchthavens in Eindhoven, Rotterdam en Groningen willen dat er in 2026 commerciële elektrische vluchten binnen Nederland plaatsvinden. Daar steken de luchthavens samen met de Schiphol Group geld in. Ze denken dat het over vijf jaar mogelijk moet zijn om die vluchten rendabel uit te voeren en dat er ook kansen zijn voor vluchten naar het buitenland.