Horeca: mogelijk meer versoepelingen dan heropenen terrassen

Later deze maand kunnen mogelijk niet alleen de terrassen weer open, maar zullen mensen onder bepaalde voorwaarden ook weer bij cafés of restaurants naar binnen mogen. Dat denkt althans voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Zijn overleg met het kabinet leverde donderdagmiddag nog „niets concreets” op, maar hij heeft wel een „goed gevoel” over het gesprek. Willemsen praat maandag weer verder met de overheid.