De hoeveelheid geld die niet wordt gebruikt in de eurozone is voor het eerst boven de 4 biljoen euro uitgekomen. Dat bedrag dat banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) hebben gestald, een 4 met twaalf nullen of 4000 miljard euro, is twee keer hoger dan een jaar geleden. Vanwege de coronacrisis heeft de ECB veel goedkoop geld de economie ingepompt.