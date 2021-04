Air France-KLM blijft last houden van de coronacrisis. Het operationele verlies in het eerste kwartaal komt naar verwachting uit op 1,3 miljard euro. Vooral de derde coronagolf en de beperkingen die bepaalde landen opleggen aan het luchtverkeer zitten de onderneming dwars. In het bijzonder werd door Air France-KLM-topman Ben Smith gewezen op de strenge maatregelen die door Nederland zijn opgelegd.