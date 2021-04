De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, roept de overheid op om buitenruimtes zoals dierentuinen en terrassen weer te openen. In het televisieprogramma Beau zei Halsema dat ze denkt dat het goed is om dergelijke ruimtes te openen, zodat er minder chaotische situaties ontstaan in parken waar het vaak te druk is.