Zelf spelen of met anderen, klassiek of een geestelijk lied – de piano is vooral veelzijdig. Voor beroepsmusicus Jaap Eilander was het een jarenlang proces om zijn instrument „meester” te worden. Zijn leerling Joël Methorst kan op de piano bij uitstek zijn gevoel kwijt. Maar ook hij merkt dat goed pianospelen doorzetten betekent.