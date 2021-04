Chipbedrijven en positief Tankan-rapport stuwen Nikkei

De Japanse chipbedrijven lieten donderdag stevige winsten zien op de aandelenbeurs in Tokio, dankzij goede vooruitzichten van de Amerikaanse chipmaker Micron Technology. Een positief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven weer is teruggekeerd tot het niveau van voor de coronacrisis, bood eveneens steun aan de handel. Beleggers verwerkten daarnaast het omvangrijke investeringsplan van de Amerikaanse president Joe Biden en positieve signalen over het herstel van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten.