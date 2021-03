Kamerdebat over mislukte verkenning uitgesteld naar donderdag

De Tweede Kamer gaat pas donderdag in debat over de mislukte formatieverkenning door Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Na gesteggel over het vrijgeven van meer documenten over de verkenning, waren de stukken aan het begin van woensdagavond nog steeds niet boven tafel. Daarop besloot de Kamer, op de eerste werkdag in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen, het debat te verplaatsen naar donderdag om 11.00 uur.