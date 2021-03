De oorlog in Oost-Oekraïne tussen het regeringsleger en de pro-Russische separatisten laait de laatste dagen snel op na maanden van rust, melden zowel Oekraïne als Rusland in verklaringen. De opbouw van Russische troepen aan de Oekraïense grens heeft de aandacht getrokken van zowel de Verenigde Staten als Europese landen, meldt The New York Times.