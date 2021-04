BSIEC weet wat nodig is om succesvoller te zijn

Weet je wat nodig is om succesvoller te zijn? Aan het woord is Arie-Geert Jongeneel, gecertificeerd Process Communicationtrainer en eigenaar van bureau BSIEC. „Ik verzorg communicatietrainingen en workshops, gebaseerd op het uit Amerika afkomstige Process Communication Model® (PCM). In mijn trainingen wil ik deelnemers leren hoe ze communicatief vaardiger kunnen worden, waardoor ze succesvoller zijn in hun werk en in hun privé-omgeving.”