Het Kamerdebat woensdag, over de geflopte formatie, zou antwoord moeten geven op ten minste drie vragen. Eén: uit wiens koker kwam de tekst over Omtzigt? Twee: hoe zorgt de Kamer voor betere procedures in de zogeheten verkenningsfase? Drie: hoe keert in het nog zo prille formatieproces het vertrouwen terug?