Nederlandse export daalde flink in 2020

Nederland exporteerde vorig jaar 10 procent minder aan diensten en 6 procent minder aan goederen dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Buitenlandse toeristen die geld uitgeven in Nederland worden gezien als exportdienst. Daarom heeft de enorme krimp in passagiersvluchten en de sterke daling van het aantal buitenlandse toeristen dat naar Nederland kwam in coronajaar 2020 een negatieve impact op de Nederlandse export van diensten.