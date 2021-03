Gedwongen coming-outs, gescheld en gespuug, een docent die nare reacties over homo’s negeert. Volgens acht oud-leerlingen met een homoseksuele geaardheid is de sociale veiligheid op de reformatorische Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem in het geding, schrijft NRC. Bestuursvoorzitter Chris Flikweert reageert.