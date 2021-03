Kasja Ollongren kreeg de uitslag van haar coronatest: positief. Ze was nog druk bezig met de kabinetsformatie, maar had geen keus: direct naar huis en in isolatie. Zodra haar auto op het Binnenhof arriveerde, pakte ze haar spullen en beende weg. Maar vlak voordat ze instapte, werden de aantekeningen van de formatie gefotografeerd. Daarmee lag ineens heel veel op straat.