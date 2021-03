Gemeenten moeten ondernemers niet opzadelen met lastenverzwaringen in 2022. Veel sectoren zijn dan nog amper hersteld van de coronacrisis. Met dat pleidooi komen werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. In een brief aan alle Nederlandse gemeenten uiten ze hun zorgen over de stijging van bepaalde gemeentelijke belastingen voor ondernemers dit jaar.