De grote Rotterdamse containerterminal ECT onderzoekt de gevolgen van de opstopping van containerschepen in het Suezkanaal. En dan met name op het gebied van planning, meldt een woordvoerder. Het in het Suezkanaal vastgelopen schip de Ever Given was onderweg van China naar Rotterdam en zou eigenlijk medio volgende week bij ECT binnen moeten lopen om duizenden zeecontainers te lossen.