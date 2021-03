Honderden miljarden nodig voor uitrol 5G in Europa

Er is de komende vijf jaar 300 miljard euro nodig om het mobiele 5G-netwerk in de hele Europese Unie aan te leggen. Dat stelt een onderzoeksrapport dat is opgesteld in opdracht van een Europese lobbyorganisatie voor telecombedrijven. De Europese Unie wil onder meer investeren in het snelle mobiele 5G-netwerk om de economie een duwtje in de rug te geven bij het herstel na de coronacrisis.