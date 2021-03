Kamer aan zet over de verlenging van de coronamaatregelen

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het besluit van het demissionaire kabinet om de coronamaatregelen opnieuw te verlengen, nu tot en met 20 april. Alleen de avondklok gaat vanaf 31 maart een uur later in, vanaf 22.00 uur. Ook wordt mensen tot en met 15 mei ontraden om naar het buitenland te reizen. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maakten dinsdagavond duidelijk dat versoepelingen nu niet mogelijk zijn vanwege de stijgende besmettingscijfers en de toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis.