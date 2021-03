Minder kijkers en lezers Amerikaanse nieuwsmedia na vertrek Trump

Na vier tumultueuze jaren in de Amerikaanse politiek en een gespannen verhouding tussen de Amerikaanse pers en oud-president Donald Trump, hebben nieuwsmedia in de Verenigde Staten weer te maken met een terugloop van het aantal kijkers, lezers en bezoekers. Nadat de zogenaamde ‘Trump bump’ zorgde voor een aanwas van kijkers bij CNN en lezers van The New York Times, hebben onder meer die media nu met een daling te maken.