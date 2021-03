Zo vergaat het een land zonder maatregelen

Er zijn ook in Nederland politici die doen alsof alle maatregelen tegen het coronavirus onzin zijn. Thierry Baudet, goed voor acht zetels, twitterde vorige week ”I love Florida” bij beelden van volle straten en feestende badgasten in de Amerikaanse staat. Op één van de foto’s was de eigenaar van een sportbar te zien die trots poseerde bij A4’tjes op de ramen van zijn zaak met teksten als ”Mondmaskers verboden” en: ”Einde aan deze nonsens”.