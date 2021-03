Column: Schokkend

Masterstudent Thomas de Man schreef vorig jaar een nogal kritische –soms sceptische– afstudeerscriptie over berichtgeving in het RD inzake homoseksualiteit. Zijdelings legde hij de vinger bij de gevoeligheid van de achterban voor complottheorieën. Sander Rietveld doet dat expliciet in ”Nieuwe kruisvaarders” (2021). Inmiddels blijken hun beschuldigingen niet helemaal uit de lucht gegrepen.