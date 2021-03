‘Rhodium kostbaarste edelmetaal’

(ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het edelmetaal rhodium, dat de auto-industrie gebruikt om uitstootgassen te filteren, is op dit moment het duurste edelmetaal. Dat schrijft de Franse krant Le Monde. Rhodium is volgens de krant nu vijftien keer meer in trek dan goud, en bijna tien keer duurder dan palladium, en ander soortgelijk metaal dat de autobranche gebruikt.