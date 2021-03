‘Snel akkoord met andere verzekeraar over failliet Conservatrix’

Curatoren van de failliete levensverzekeraar Conservatrix hebben goede hoop dat ze in het tweede kwartaal van dit jaar een partij vinden waar verzekeringen van gedupeerde klanten kunnen worden ondergebracht. Ze zien een „reële kans” dat daar na maart afspraken over kunnen worden gemaakt met een andere verzekeraar, zo schrijven ze in hun tweede faillissementsverslag.