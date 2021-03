Pakketbezorger FedEx stijgt, sportmerk Nike omlaag op Wall Street

Pakketbezorger FedEx stond vrijdag bij de winnaars op Wall Street, geholpen door beter dan verwachte kwartaalcijfers. De resultaten van sportartikelenmerk Nike vielen juist minder goed bij beleggers. De aandelenbeurzen in New York lieten een wisselend beeld zien, na de verliesbeurt een dag eerder waarbij vooral de technologiefondsen in de uitverkoop werden gedaan door zorgen over de stijgende rentes.