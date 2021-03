Rechter oordeelt over snellere uitbetaling coronasteun aan horeca

De rechtbank in Den Haag oordeelt op vrijdag of de horeca sneller een aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun overgemaakt moet krijgen. Ondernemers kregen eerder bericht dat de tegemoetkoming in de vaste lasten niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar „binnen zestien weken”. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is die termijn te lang.