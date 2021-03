‘Rico de Chileen’: er is een trofee van mij gemaakt

„Er is een beeld van mij gecreëerd waar ik niet meer vanaf kom, er is een trofee van mij gemaakt. Ik ben bestempeld tot de gevaarlijkste Chileen ter wereld.” In een slotwoord van enkele minuten raakte Richard R., beter bekend als Rico de Chileen, emotioneel en vroeg hij zijn rechters in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol om „een ruimere visie” op zijn persoon en zijn strafzaak dan het Openbaar Ministerie uiteen heeft gezet.