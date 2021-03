Hypotheken stuwen groei Triodos in coronajaar

Triodos Bank is ondanks de coronapandemie in 2020 hard gegroeid. De bank die duurzaamheid nastreeft met zijn financiële diensten, verstrekte vooral veel meer hypotheken dan in het voorgaande jaar. De winst kelderde juist, doordat Triodos net als als andere banken meer geld opzij moest zetten voor leningen die door de crisis mogelijk niet worden terugbetaald.