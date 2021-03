1000 jaar oude Spaanse steeneik is Europese boom van 2021

Een duizendjarige steeneik in het Spaanse Lecina is verkozen tot Europese Boom van het Jaar 2021. Nederlands uitverkoren boom, de 345 jaar oude Moeierboom in Etten-Leur, een zomerlinde, is op de zesde plaats beland van indrukwekkende bomen in Europa waar ook een mooi verhaal over valt te vertellen.