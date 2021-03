Voedselproducenten willen einde aan kippen in kooien

Verschillende Europese voedselproducenten hebben de Europese Commissie per brief gevraagd om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij, met name aan die voor kippen. Dat meldt de dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF). Ikea bevestigt de ondertekening van het epistel, net als Unilever.