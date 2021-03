Betalen via iDEAL blijft flink groeien door coronacrisis

De betalingen via iDEAL zijn ook in februari enorm gestegen. Dat kwam mede door de grote toename van online shoppen sinds de uitbraak van het coronavirus en doordat veel winkels vanwege lockdownmaatregelen waren gesloten. In februari steeg de omzet met iDEAL met bijna 52 procent naar ruim 7,5 miljard euro, terwijl de maand vorig jaar een dag extra telde.