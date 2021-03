’Gebruik kortere teststaafjes voor kinderen ook bij de GGD’en’

Ook de GGD’en zouden allemaal kortere teststaafjes moeten gebruiken om kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zo zachtzinnig mogelijk te controleren op het coronavirus. In de ziekenhuizen is het kortere staafje al volop in gebruik. Dat zegt Károly Illy, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in reactie op een artikel in het AD.