Techinvesteerder Prosus onder druk in rode AEX

Techinvesteerder Prosus stond vrijdag onder druk op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf, dat een flink belang heeft in het Chinese internetconcern Tencent, kampte met de vrees dat de Chinese toezichthouders de grote techconcerns in het land strenger gaan aanpakken. De stemming op de Europese beurzen was verder negatief. Beleggers grepen de stijging van de rentes op de obligatiemarkten aan om wat winst te nemen na het sterke herstel van de aandelenkoersen.