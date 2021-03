Netbeheerder investeert komende jaren miljarden in energienet

Landelijk netbeheerder TenneT schroeft de investeringen in het energienet de komende jaren flink op, vanwege de toename van het aantal aansluitingen door de energietransitie. Daarvoor moet het netwerk „aanzienlijk” worden verbeterd. De komende drie tot vijf jaar investeert TenneT jaarlijks tussen de 5 en 6 miljard euro in de uitbreiding van het net in zowel Nederland als Duitsland. Dat meldt de netbeheerder in het jaarverslag over 2020.